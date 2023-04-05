Томас Тухель прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о причинах поражения от «Фрайбурга».

«Фрайбург» забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.

Мы повели в счёте, затем ещё имели два-три момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своём поле – огромное разочарование.

Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, и подготовиться к следующему матчу», – приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв со счётом 1:2 в четвертьфинале.

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