Томас Тухель прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о причинах поражения от «Фрайбурга».
«Фрайбург» забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.
Мы повели в счёте, затем ещё имели два-три момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своём поле – огромное разочарование.
Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, и подготовиться к следующему матчу», – приводит слова Тухеля Bayern&Germany.
Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв со счётом 1:2 в четвертьфинале.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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