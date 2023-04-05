Юрген Клопп: таких сезонов у меня ещё не было, иначе уже не работал бы в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» (0:0).

«Команды встречались в прошлом году в двух финалах, и это были лучшие матчи со счётом 0:0, что я видел. Сегодня встречались команды, не уверенные в себе, но готовые биться. Мы удовлетворены очком, было много хорошего. Мы проявили бойцовский характер и должны двигаться дальше.

У нас были проблемы с последней линией поначалу, но трижды мы вносили изменения. Были хитрые передачи за спину, но мы сумели отреагировать и постепенно прибавляли по ходу игры. Полузащитники хорошо взаимодействовали. В атаке мы создавали моменты. Это был не самый зрелищный матч, но это был шаг вперёд. Именно это мы и должны делать – идти вперёд, иногда маленькими шажками.

Я и не думал, что команда, в составе которой было шесть изменений, проведёт лучший матч в сезоне, но те, кто вышел на поле, воспользовались возможностью и показали, что готовы.

Сейчас нельзя говорить о своих целях, если мы не набираем очки. Мы не сдаёмся, будем бороться. Можно много говорить, но надо доказывать на поле. И мы видели шаг в верном направлении. Слава богу, таких сезонов у меня ещё не было. Я бы уже не был тренером «Ливерпуля» после пары таких сезонов. Нам нужно прорваться, такова жизнь. Надо бороться за то, чтобы изменить ситуацию», – приводит слова Клоппа BBC.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: