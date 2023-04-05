Юрген Клопп: таких сезонов у меня ещё не было, иначе уже не работал бы в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» (0:0).
«Команды встречались в прошлом году в двух финалах, и это были лучшие матчи со счётом 0:0, что я видел. Сегодня встречались команды, не уверенные в себе, но готовые биться. Мы удовлетворены очком, было много хорошего. Мы проявили бойцовский характер и должны двигаться дальше.
У нас были проблемы с последней линией поначалу, но трижды мы вносили изменения. Были хитрые передачи за спину, но мы сумели отреагировать и постепенно прибавляли по ходу игры. Полузащитники хорошо взаимодействовали. В атаке мы создавали моменты. Это был не самый зрелищный матч, но это был шаг вперёд. Именно это мы и должны делать – идти вперёд, иногда маленькими шажками.
Я и не думал, что команда, в составе которой было шесть изменений, проведёт лучший матч в сезоне, но те, кто вышел на поле, воспользовались возможностью и показали, что готовы.
Сейчас нельзя говорить о своих целях, если мы не набираем очки. Мы не сдаёмся, будем бороться. Можно много говорить, но надо доказывать на поле. И мы видели шаг в верном направлении. Слава богу, таких сезонов у меня ещё не было. Я бы уже не был тренером «Ливерпуля» после пары таких сезонов. Нам нужно прорваться, такова жизнь. Надо бороться за то, чтобы изменить ситуацию», – приводит слова Клоппа BBC.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 5 апреля 2023
-
01:59
-
01:54
-
01:47
-
01:35
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:45
-
00:35
-
00:01
- 4 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
22:58
-
22:57
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
22:16
-
22:12
-
22:09
-
22:00