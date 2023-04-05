«Ха-ха». Чеферин не ответил на вопрос о том, может ли УЕФА наказать «Барселону»
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Президент УЕФА Александр Чеферин не ответил на вопрос о реальности применения санкций к «Барселон»
Как сообщает El Chiringuito, Чеферин не стал обсуждать будущее «Барселоны» на фоне разбирательства по делу о выплатах вице-президенту Технического судейского комитета Хосе Негрейре.
У президента УЕФА спросили: «Возможно ли наказать «Барселону» на следующий сезон? Существует ли такая возможность?»
«Ха-ха», – ответил Чеферин.
Сообщалось, что по делу Негрейры каталонцам грозит отстранение от Лиги чемпионов. 10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю судейского департамента Негрейре.
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