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L'Équipe: руководство «ПСЖ» дало два матча тренеру Галтье на исправление ситуации в клубе

L'Équipe: руководство «ПСЖ» дало два матча тренеру Галтье на исправление ситуации в клубе
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Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье дали два матча на исправление ситуации в парижском клубе.

Как сообщает L'Équipe, два предстоящих матча станут определяющими для краткосрочного будущего Кристофа Гальтье в «ПСЖ». Если победа в Лиге 1 окажется под угрозой. В субботу парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».

Долгосрочное будущее Гальтье в «ПСЖ» уже кажется предрешённым. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, Кристофа уволят в июне. Галтье остаётся лишь надеяться, что «ПСЖ» не найдёт подходящую замену.

В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей во всех турнирах. После серии неудачных результатов отрыв парижан от «Ланса» и «Марселя» в таблице Лиги 1 сократился до 6 очков.

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