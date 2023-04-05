L'Équipe: руководство «ПСЖ» дало два матча тренеру Галтье на исправление ситуации в клубе

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье дали два матча на исправление ситуации в парижском клубе.
Как сообщает L'Équipe, два предстоящих матча станут определяющими для краткосрочного будущего Кристофа Гальтье в «ПСЖ». Если победа в Лиге 1 окажется под угрозой. В субботу парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».
Долгосрочное будущее Гальтье в «ПСЖ» уже кажется предрешённым. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, Кристофа уволят в июне. Галтье остаётся лишь надеяться, что «ПСЖ» не найдёт подходящую замену.
В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей во всех турнирах. После серии неудачных результатов отрыв парижан от «Ланса» и «Марселя» в таблице Лиги 1 сократился до 6 очков.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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