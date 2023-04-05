Вратарь «Акрона» Волков: у Калешина супердисциплина, как в футболе, так и вне

Российский голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался о главном тренере команды Евгении Калешине.

«Супердисциплина на каждом шагу, как и в футболе, так и вне его. Все болтики, все гаечки подкрутил и никому не даёт выдохнуть – от питания до каких-то футбольных мелочей, он всё наладил.

Да, он достаточно жёсткий и требовательный в плане дисциплины, держит всё в ежовых рукавицах. Может и крикнуть, и жёстко сказать. Если есть результат, значит, так и надо.

Я, в принципе, всё встречал в футболе уже, но Калешин более нацелен на передачи низом, выход из обороны, прессинг. То есть на современный футбол, который приносит результат. Всё про «Манчестер Сити», «Барселону» времён Гвардиолы – это он. Мы стараемся, у нас много теоретических занятий, мы слушаем, впитываем как губки всю эту информацию. Для нас это тоже интересно, нам симпатичен такой футбол, мы хотим в него играть. Поэтому мы все на одной волне и стараемся друг друга понимать, поддерживать, двигаться вперёд», – приводит слова Волкова Metaratings.