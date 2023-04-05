Овечкин мимо плей-офф НХЛ, ничья «Челси» и «Ливерпуля». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» вместе с российским нападающим Александром Овечкиным пропустит плей-офф Национальной хоккейной лиги текущего сезона, «Челси» и «Ливерпуль» не смогли забить друг другу в матче английской Премьер-лиги, «Бавария» вылетела из Кубка Германии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Вашингтон» с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.
2. «Челси» и «Ливерпуль» второй раз в сезоне АПЛ сыграли нулевую ничью.
3. «Фрайбург» выбил «Баварию» из Кубка Германии, вырвав победу на последней минуте.
4. СКА во втором матче с ЦСКА одержал волевую победу и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина.
5. Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Адалх», оформив дубль.
6. Андрей Кузьменко стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне НХЛ.
7. В «Динамо» извинились за резкие слова Смолова и Бувача в адрес журналистов.
8. «Барселоне» необходимо продать игроков на € 200 млн, чтобы выправить финансовое положение.
9. «Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» и вышла в финал Кубка Испании.
10. Славиша Йоканович не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из «Динамо».
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