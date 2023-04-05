Дмитрий Кузнецов: Сергей Юран заслужил назначение в «Пари НН»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о назначении Сергея Юрана главным тренером «Пари Нижний Новгород». На этой должности он сменил Артёма Горлова.

«Юран плодотворно и результативно работал с «Химками». У него были хорошие результаты. Обсуждайте других тренеров, которые реально ходят по кругу и ничего не добиваются. А Юран, наоборот, добивается. Считаю, что это хорошая кандидатура. Он заслужил.

Юран идёт работать. Его попросили помочь в тяжёлой ситуации для «Пари НН». Что здесь такого унизительного? Естественно, у Сергея есть свои принципы, которые команда должна перенять. Жалко, что мало времени. Но я думаю, что он справится, найдёт нужные слова, нужные тактику и мотивацию», – приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».