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Генич: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу

Генич: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу
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Футбольный комментатор Константин Генич оценил выступления нападающего Артёма Дзюбы в составе московского «Локомотива». По мнению Генича, успехи железнодорожников (4 победы в 4 матчах) обусловлены именно «фактором Дзюбы». 34-летний форвард забил шесть голов за четыре матча. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.

«В чём причины успеха «Локо»? Конечно, это фактор Дзюбы в первую очередь. В «Локомотиве» достаточно мастеровитых футболистов, но результаты железнодорожников — это фактор Дзюбы. Он забивает в ситуациях, которые не кажутся голевыми, но его умение сыграть нестандартно — это большой козырь команды. «Локомотив» купил лотерейный билет, где выпал джекпот», — приводит слова Константина Генича «РБ Спорт».

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