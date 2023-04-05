«В турнирную таблицу мы не смотрим». Юран — о подготовке к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.
«Готовиться будем планово, проанализируем «Краснодар»: за счёт чего мы можем увезти очки оттуда, где есть слабые места, где есть сильные места. Естественно, на теоретическом занятии. И будем готовиться. Каждая игра у нас будет на пределе всего: и самоотдачи, и желания. Пообщаюсь с игроками, как их состояние. Времени действительно маловато, предсезонку я не проводил. Пообщаюсь с теми, кто был здесь, узнаю, что делали. И отсюда будем отталкиваться.
Судя по собранию, я видел парней, у них есть желание запредельное. Остальное — только вспомогатели. Сказал, что от вас многое зависит: как в голове будет, так будут и ноги, и руки работать. В турнирную таблицу мы не смотрим — это нам не нужно. Настраиваемся выходить на каждый матч и биться за очки. Я уверен, что всё будет получаться», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.
«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча. Юран был представлен в качестве нового главного тренера команды вчера, 4 апреля.
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