«Мы расстроены результатом, обсудили это внутри команды». Даса — о вылете «Динамо» из КР

Защитник московского «Динамо» Эли Даса прокомментировал поражение от тольяттинского «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Второй матч «Динамо» не может забить? Такое случается. В игре против «Акрона» мы создали кучу моментов, но не забили. Да, мы смотрелись сильнее, но в кубковых матчах надо забивать больше, чем твой противник, ведь в серии пенальти может произойти всё что угодно.

Пенальти — это лотерея? Да, здесь уже не нужны какие-то умения. «Акрон» сегодня был лучше в серии одиннадцатиметровых, желаю им всего самого наилучшего.

Что было после матча? Ничего. Абсолютно ничего. Мы расстроены результатом, обсудили это внутри команды, с игроками и тренерским штабом. Этот разговор прежде всего для нас, но никак не для прессы», — приводит слова Дасы Sport24.