Президент «Акрона»: после «Локомотива» и «Динамо» не принципиально, с кем играть в Кубке

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов назвал желаемых соперников в следующем раунде Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«С кем бы хотели сыграть дальше в Кубке России? После «Локомотива» и «Динамо» особо не принципиально. «Спартак» уже точно попал в плей-офф Пути регионов. Посмотрим, вторая игра будет в среду. Но, наверное, «Спартак» или ЦСКА, если попадёт в плей-офф Пути регионов», — приводит слова Морозова ТАСС.

Вчера, 4 апреля, «Акрон» одержал победу над «Динамо» в матче полуфинала Кубка России (Путь регионов). Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти победу отпраздновали игроки тольяттинской команды. Клуб из Первой лиги поочерёдно выбил из розыгрыша Кубка России три клуба Российской Премьер-Лиги: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».