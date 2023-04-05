Президент «Акрона»: после «Локомотива» и «Динамо» не принципиально, с кем играть в Кубке

Президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов назвал желаемых соперников в следующем раунде Фонбет Кубка России (Путь регионов).
«С кем бы хотели сыграть дальше в Кубке России? После «Локомотива» и «Динамо» особо не принципиально. «Спартак» уже точно попал в плей-офф Пути регионов. Посмотрим, вторая игра будет в среду. Но, наверное, «Спартак» или ЦСКА, если попадёт в плей-офф Пути регионов», — приводит слова Морозова ТАСС.
Вчера, 4 апреля, «Акрон» одержал победу над «Динамо» в матче полуфинала Кубка России (Путь регионов). Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти победу отпраздновали игроки тольяттинской команды. Клуб из Первой лиги поочерёдно выбил из розыгрыша Кубка России три клуба Российской Премьер-Лиги: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».
- 5 апреля 2023
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:13
-
11:11
-
11:03
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:08
-
09:59
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:32
-
09:20
-
08:56
-
08:40
-
08:30
-
08:07
-
07:06
-
04:09
-
03:56
-
03:41
-
03:34
-
03:26
-
02:56
-
02:55
-
02:51
-
01:59
-
01:54
-
01:47