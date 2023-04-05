Советский футболист Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Урал» — «Спартак» (2:1). Первая встреча завершилась вничью — 1:1.
«Что касается самой игры, то мы уже говорили о проблемах «Спартака» в обороне. Впрочем, именно к защитной линии после сегодняшнего поражения претензий нет. В голах виноваты опорные полузащитники, которые не смогли накрыть удары. Вероятно, сказался и не самый оптимальный состав: у москвичей хватает кадровых потерь, из-за чего приходится использовать новые, ещё не отработанные связки.
«Урал» знал, за счёт чего можно создать красно-белым сложности. В первую очередь это прессинг на половине поля соперника. Екатеринбургский клуб затруднял гостям выход из обороны в атаку, не позволял разыгрывать мяч и оказывать давление. Отмечу функциональное состояние команды Виктора Гончаренко, которая держала хороший темп и уровень борьбы на протяжении всего матча. Сыграли свою роль и замены: в конце концов именно Бикфалви и Сунгатулин организовали победный гол.
«Урал» тоже не был безгрешен в защите. В первом тайме у Бальде был опаснейший момент, очень напоминающий гол Ивана Сергеева в ворота екатеринбуржцев на выходных. Про мяч, забитый Бальде, вообще молчу: грубейшая ошибка Бевеева, который пустил форварда себе за спину! Впрочем, сильные стороны «Урала» перевесили недостатки обороны.
Посмотрим, как «Спартак» покажет себя в следующем туре чемпионата с «Динамо». Если не смогут выиграть, то там и конкуренты снизу начнут подбираться. А если красно-белые не возьмут Кубок и не попадут в тройку РПЛ, к Абаскалю появятся большие вопросы. У нас с этим всегда быстро», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 5 апреля 2023
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