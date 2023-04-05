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Петрушин: не думаю, что среди тренеров найдётся самоубийца, который пойдёт в «Химки»

Петрушин: не думаю, что среди тренеров найдётся самоубийца, который пойдёт в «Химки»
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Бывший главный тренер «Химок» Алексей Петрушин отреагировал на увольнение Спартака Гогниева с должности наставника подмосковной команды. Напомним, сейчас и. о. главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов, который ранее входил в тренерский штаб Гогниева.

«Меня не удивила отставка Гогниева. Наверное, это надо было давно сделать. «Химки» с Гогниевым играли неважно. Главный показатель – сколько команда при нём набрала очков. Писарев провёл в «Химках» четыре матча, команда не набрала ни одного очка, и его убрали. А что, Гогниев особый? Я так понимаю, что руководство «Химок» не хотело быть смешным в глазах общественности, когда в течение небольшого времени назначают и снимают тренера. Поэтому Гогниеву ещё дали поработать. Всё-таки надеялись, что он сможет как-то переломить ситуацию, но случилось то, что случилось.

«Химкам» стоит искать нового тренера или довериться Билялетдинову? Не думаю, что найдётся самоубийца, который пойдёт в эту команду. Не только из-за места, но и качества игры. Кроме того, мне кажется, Гогниев создал такую ситуацию, что в команде психологически не очень хорошо.

Билялетдинов – в теме. Он работает в «Химках» с декабря. Билялетдинов знает игроков, они его знают. На месте руководства «Химок» я бы и не пытался найти нового тренера. Билялетдинов – опытный человек. Знает возможности ребят. Да и ребятам с ним всё-таки проще. А к новому тренеру надо привыкать», — приводит слова Петрушина «РБ Спорт».

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