Игрок «Акрона» Савичев — о победе над «Динамо»: если не верить, то зачем выходить на поле?
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев прокомментировал победу в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо». «Акрон» выиграл в серии пенальти со счётом 4:1. Основное время встречи завершилось вничью — 0:0.
«Я перед «Локомотивом» говорил, что вера — главное в жизни. Если не верить, то зачем выходить на поле? До матча счёт 0:0, а после игры посмотрим. Результаты для нас удовлетворительные.
У нас цель — пройти в каждой стадии как можно дальше. Сейчас мы прошли «Динамо». Следующую стадию тоже надо пройти. Получится или нет — другой вопрос. Мы будем стараться и готовиться», — сказал Константин Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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- 5 апреля 2023
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