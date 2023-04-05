Игрок «Акрона» Савичев — о победе над «Динамо»: если не верить, то зачем выходить на поле?

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев прокомментировал победу в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо». «Акрон» выиграл в серии пенальти со счётом 4:1. Основное время встречи завершилось вничью — 0:0.

«Я перед «Локомотивом» говорил, что вера — главное в жизни. Если не верить, то зачем выходить на поле? До матча счёт 0:0, а после игры посмотрим. Результаты для нас удовлетворительные.

У нас цель — пройти в каждой стадии как можно дальше. Сейчас мы прошли «Динамо». Следующую стадию тоже надо пройти. Получится или нет — другой вопрос. Мы будем стараться и готовиться», — сказал Константин Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.