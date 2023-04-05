Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кремонезе — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: благодаря «Акрону» восстанавливается несправедливость формата Кубка России

Мостовой: благодаря «Акрону» восстанавливается несправедливость формата Кубка России
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о проходе тольяттинского «Акрона» в следующий раунд Фонбет Кубка России (Путь регионов). «Акрон» в серии пенальти оказался сильнее московского «Динамо» (4:1) в матче 1/2 финала Пути регионов. Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

«Хорошо, что есть такая команда, как «Акрон», благодаря которой восстанавливается несправедливость формата Кубка России. Если бы «Динамо» прошло, то был бы матч со «Спартаком» — одна из вылетевших команд играла бы в финале Кубка. Благодаря «Акрону» справедливость восторжествовала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Соперник «Акрона» по следующему раунду определится в результате жеребьёвки.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023