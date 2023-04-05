Мостовой: благодаря «Акрону» восстанавливается несправедливость формата Кубка России

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о проходе тольяттинского «Акрона» в следующий раунд Фонбет Кубка России (Путь регионов). «Акрон» в серии пенальти оказался сильнее московского «Динамо» (4:1) в матче 1/2 финала Пути регионов. Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

«Хорошо, что есть такая команда, как «Акрон», благодаря которой восстанавливается несправедливость формата Кубка России. Если бы «Динамо» прошло, то был бы матч со «Спартаком» — одна из вылетевших команд играла бы в финале Кубка. Благодаря «Акрону» справедливость восторжествовала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Соперник «Акрона» по следующему раунду определится в результате жеребьёвки.