«Почему нет?» Фернандо Костанца — о возможном получении гражданства РФ

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации.

«Гарре сказал, что готов получить российский паспорт? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу: точно не имею ничего против российского гражданства.

Думал ли о получении российского паспорта? Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще – например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба – минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом – почему нет?» — приводит слова Костанцы Metaratings.

Фернандо Костанца перешёл в «Крылья Советов» из молдавского «Шерифа» в январе 2022 года.