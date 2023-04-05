Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кремонезе — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почему нет?» Фернандо Костанца — о возможном получении гражданства РФ

«Почему нет?» Фернандо Костанца — о возможном получении гражданства РФ
Комментарии

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации.

«Гарре сказал, что готов получить российский паспорт? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу: точно не имею ничего против российского гражданства.

Думал ли о получении российского паспорта? Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще – например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба – минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом – почему нет?» — приводит слова Костанцы Metaratings.

Фернандо Костанца перешёл в «Крылья Советов» из молдавского «Шерифа» в январе 2022 года.

Материалы по теме
Гаич: ЦСКА разгромил «Крылья» в РПЛ, но этого соперника нельзя недооценивать в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023