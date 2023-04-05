Фернандо Костанца: матч на «Сантьяго Бернабеу» — лучшая игра в моей жизни

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о встречах с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов во время его выступлений за молдавский «Шериф». Встреча в Испании завершилась победой «Шерифа» со счётом 2:1, дома молдавский клуб проиграл — 0:3.

«Все ждали, что в группе с ними, «Интером» и «Шахтёром» мы всё проиграем. Даже после победы дома над «Шахтёром» 2:0 никто не думал, что у нас есть какие-то шансы в Мадриде. Но матч на «Сантьяго Бернабеу» – лучшая игра в моей жизни.

Тренер Юрий Вернидуб, конечно, сыграл очень важную роль в том, что мы вышли в групповую стадию ЛЧ и так выступили. Он помогал нам во всём – речь не только о выборе тактики и других футбольных вещах. Юрий очень много с нами разговаривал, поддерживал нас эмоционально, помогал выйти на другой уровень ментально. Он отличный тренер.

Поскольку по позиции я играл против Винисиуса, то с ним получилось самое напряжённое противостояние. Но против любого игрока «Реала» играть невероятно сложно. Это же топ-уровень. Играть против Азара, Бензема, например. Все бразильские футболки после этой игры были мои! Ещё взял футболку у Вальверде. Но, конечно, особенным было сыграть против Винисиуса – с ним я пересекался в матчах за команды U20 в Бразилии. Так что это противостояние с историей, было классно вновь сыграть с ним на профессиональном уровне», — приводит слова Костанцы Metaratings.