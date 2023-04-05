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Форвард «Акрона» Понсе: победа над «Динамо» — нечто особенное для всех нас. Безумно рады

Форвард «Акрона» Понсе: победа над «Динамо» — нечто особенное для всех нас. Безумно рады
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе прокомментировал победу в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо». «Акрон» выиграл в серии пенальти — 4:1. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.

«Это было очень эмоционально! Мы безумно рады вчерашней победе над «Динамо». Нам нельзя останавливаться, нужно продолжать в том же духе дальше. Победа над «Динамо» — нечто особенное для всех нас. Мы долго к этому шли, усердно работая каждый день. Одержали очень важную победу вчера.

Может ли «Акрон» выиграть Кубок России? Посмотрим, нам нельзя останавливаться. Необходимо выкладываться на все сто процентов. Мы будем биться до самого конца!» — сказал Понсе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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