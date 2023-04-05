Защитник «Крыльев» Костанца: мы можем играть с армейцами на равных

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 5 апреля. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч завершился вничью — 2:2.

«Что произошло с командой в матче РПЛ с ЦСКА (0:4)? ЦСКА – это очень организованная команда. После того матча в РПЛ была совсем другая игра в Кубке. И вот там было очень обидно, что мы не победили. Всё же второй тайм в Самаре показал, что мы можем играть с армейцами на равных. Думаю, даже на выезде должно всё получиться – и мы сможем пройти в Кубке дальше», — приводит слова Костанцы Metaratings.