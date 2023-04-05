Молодой воспитанник «Динамо» Зазвонкин: примеры Захаряна и Тюкавина сильно вдохновляют

19-летний полузащитник «Динамо» и юношеской сборной России Иван Зазвонкин высказался о своих перспективах в московском клубе, а также признался, что его сильно вдохновляют примеры Арсена Захаряна, Константина Тюкавина и других воспитанников бело-голубых.
«Смотрю ли на Захаряна, Тюкавина, Гладышева и Кутицкого? Такие примеры, конечно, сильно вдохновляют. Они показывают хорошее отношение клуба и тренерского штаба к своим воспитанникам, поэтому это только добавляет мне мотивации.
Пока я стараюсь показать всё, на что способен, на тренировках с основой и в матчах за «Динамо-2», чтобы заслужить свой шанс дебютировать в первой команде. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее. Дальше уже буду делать всё, чтобы воспользоваться предоставленным шансом, закрепиться в первой команде и показывать результат», — приводит слова Зазвонкина Metaratings.
- 5 апреля 2023
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