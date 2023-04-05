ЭСК: арбитр Шадыханов правильно удалил Лысцова в матче «Химки» – «Краснодар»

На заседании экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС было рассмотрено обращение «Химок». Клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с удалением защитника Виталия Лысцова на 26-й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:6).
Видеоразбор решения доступен на YouTube-канале РФС ТВ
«Судья правильно удалил с поля игрока команды «Химки» №50 Виталия Лысцова на 26-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игры со стороны данного игрока против игрока атакующей команды «Краснодар» №9 Джона Кордобы, по мнению всех членов комиссии, квалифицируется как лишение соперника явной возможности забить гол, учитывая направления движения мяча к воротам соперника, возможность контроля мяча атакующим игроком, если бы не были нарушены правила против него, позицию партнеров игрока обороняющейся команды, которая не позволяла потенциально вступить в единоборство с атакующим игроком.
В связи с тем, что все критерии указывают на лишение соперника явной возможности забить гол, комиссия считает абсолютно верным решение судьи удалить с поля игрока команды «Химки» с показом прямой красной карточки», — написано в тексте решения на официальном сайте РФС.
- 5 апреля 2023
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