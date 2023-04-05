Дмитрий Карсаков: не удивлюсь, если «Крылья Советов» пройдут ЦСКА в Кубке России

Бывший советский и российский футболист Дмитрий Карсаков высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Крылья Советов». Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:2. Ответная игра состоится сегодня, 5 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.

«Ожидания от матча ЦСКА с «Крыльями Советов» в Кубке положительные. ЦСКА выправил турнирное положение, последние игры они выигрывают. Думаю, результат будет достигнут, тем более 2:2 на выезде — благоприятный для армейцев счёт.

Но не удивлюсь, если «Крылья» пройдут дальше. Мне импонирует эта команда — она очень боевитая, у неё есть свой почерк. Но у ЦСКА больше шансов пройти дальше», — сказал Дмитрий Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.