Масалитин: ЦСКА — фаворит на бумаге, но это футбол — не удивлюсь проходу «Крыльев» в КР

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Крылья Советов». Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:2. Ответная игра состоится сегодня, 5 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.
«В матче с «Крыльями Советов», конечно, отдаю предпочтение ЦСКА. Хотя второй тайм в Воронеже навеял определённые мысли. Но думаю, что ЦСКА хватит несколько дней для восстановления, появятся игроки, будут перестановки. Но фаворитом считаю ЦСКА.
Но не удивлюсь, если «Крылья» пройдут дальше. Это футбол — нельзя загадывать. По всем показателям «Спартак» должен был обыгрывать «Ахмат», а там нападение вообще не полетело: ни Соболев, ни Николсон, а Промес травму получил. Как можно загадывать наперёд? На бумаге фаворитом является ЦСКА — стабилизировалась игра, пришёл результат. Не вижу предпосылок, чтобы не обыграть «Крылья Советов». Но если не будешь забивать и будешь пропускать — проиграешь», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 5 апреля 2023
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