Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с Люком Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал продление контракта защитника Люка Шоу с клубом. Вчера, 4 апреля, было объявлено, что новое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2027 года.

«Думаю, что это хорошее послание. Игрок сборной Англии, он действительно преуспевает в этом сезоне, я действительно доволен им. Думаю, что он современный левый защитник, но может играть и на других позициях, например, на позиции левого центрального защитника, так что он абсолютно соответствует тем стандартам, которые мы хотим видеть. Так что это очень хорошее сообщение», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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