Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с Люком Шоу
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал продление контракта защитника Люка Шоу с клубом. Вчера, 4 апреля, было объявлено, что новое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2027 года.
«Думаю, что это хорошее послание. Игрок сборной Англии, он действительно преуспевает в этом сезоне, я действительно доволен им. Думаю, что он современный левый защитник, но может играть и на других позициях, например, на позиции левого центрального защитника, так что он абсолютно соответствует тем стандартам, которые мы хотим видеть. Так что это очень хорошее сообщение», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Материалы по теме
Видео: Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
14:45
-
14:40
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
12:58
-
12:47
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:54
-
11:45
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:13
-
11:11
-
11:03
Партнерский контент