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«Барселона» — «Реал»: во сколько начнется матч Кубка Испании, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Реал»: во сколько матч Кубка Испании, где смотреть прямую трансляцию
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В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой игре полуфинала «Барселона» в гостях одержала победу со счётом 1:0. Голом в собственные ворота отметился бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао. На 26-й минуте встречи нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сделал проникающий пас в штрафную, полузащитник Франк Кессье не смог пробить вышедшего из ворот Тибо Куртуа, но мяч от голкипера отскочил в ноги Милитао, который на скорости не смог увернуться от досадного рикошета, приведшего к автоголу.

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