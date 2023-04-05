Виталий Дьяков: поражение «Динамо» от «Акрона» — провал, Йоканович находится под угрозой

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал поражение бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Напомним, «Динамо» уступило в серии послематчевых пенальти.

«Естественно, поражение «Динамо» в матче с «Акроном» — это провал. Команда РПЛ у себя дома проигрывает команде из первого дивизиона. Одно дело, когда это «Торпедо» или «Химки», а другое — когда «Динамо».

Неделю назад я говорил, что смысла увольнять Йокановича сейчас нет, потому что у «Динамо» всё ещё есть шансы побороться за медали в чемпионате, а также была борьба за Кубок. Но теперь стоит задуматься о перестройке, а отставка Йокановича вполне вероятна. Тренер находится под угрозой. Мне кажется, Славиша и сам это понимает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.