Виталий Дьяков: поражение «Динамо» от «Акрона» — провал, Йоканович находится под угрозой

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал поражение бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Напомним, «Динамо» уступило в серии послематчевых пенальти.
«Естественно, поражение «Динамо» в матче с «Акроном» — это провал. Команда РПЛ у себя дома проигрывает команде из первого дивизиона. Одно дело, когда это «Торпедо» или «Химки», а другое — когда «Динамо».
Неделю назад я говорил, что смысла увольнять Йокановича сейчас нет, потому что у «Динамо» всё ещё есть шансы побороться за медали в чемпионате, а также была борьба за Кубок. Но теперь стоит задуматься о перестройке, а отставка Йокановича вполне вероятна. Тренер находится под угрозой. Мне кажется, Славиша и сам это понимает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 5 апреля 2023
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