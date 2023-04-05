Силкин: для чего «Динамо» нанимает непонятных иностранных тренеров? У нас свои безработные

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что нынешний главный тренер команды Славиша Йоканович виновен в вылете команды из Фонбет Кубка России от тольяттинского «Акрона».

«Поражение «Динамо» в Кубке России — это провал. Можно сто раз бить по воротам, но голов нет. Они за 90 минут не смогли забить ни разу. «Акрон» был более сконцентрирован — как раз за счёт этого и победили.

Понятно, что при поражении всегда виноват тренер. При Шварце «Динамо» показывало более яркую игру. Но вопросы надо задавать руководству — тем людям, которые назначали тренера. Они и должны отвечать за него. Йоканович не феерил на прошлых местах работы. Почему-то ЦСКА берёт тренера, который добивался результатов в России, а «Динамо» берёт каких-то непонятных иностранцев. Для чего? У нас свои безработные — и их много», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.