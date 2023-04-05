«Разочаровывающая игра для нас». Кай Хаверц — о матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).

«Это была разочаровывающая игра для нас. Я не думаю, что это было наше лучшее выступление, это была игра, которая не отличалась высоким качеством по сравнению с последними годами, когда мы играли с «Ливерпулем», и, конечно, мы хотим выигрывать наши матчи дома, так что это тоже расстраивает.

У нас было несколько хороших моментов забить, включая меня, но мы этого не сделали. У нас было два гола, которые отняла система VAR. Возможно, в другой день они сыграют в нашу пользу и мы получим три очка.

Видеть, что гол не забит, — это, конечно, не самое приятное чувство, но такие вещи случаются. Я хочу забить, как и все на поле, но, к сожалению, я не смог этого сделать, и это расстраивает», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Челси».

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