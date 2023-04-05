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Вратарь «Урала» Помазун: дальше в Кубке интересно сыграть и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов»

Вратарь «Урала» Помазун: дальше в Кубке интересно сыграть и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов»
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Вратарь екатеринбургского «Урала» Илья Помазун оценил возможных соперников по финалу Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ранее «Урал» по сумме двух матчей прошёл московский «Спартак» — 3:1.

«Выиграли — супер! Очень рады. Идём дальше в Кубке. С кем хотелось бы сыграть? Интересно сыграть и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 5 апреля, в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России встретятся московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. Первая встреча завершилась вничью — 2:2. Победитель противостояния встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ.

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