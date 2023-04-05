Малком заявил, что раздумывает над уходом из «Зенита»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком допустил, что может покинуть стан сине-бело-голубых по окончании сезона-2022/2023. Футболист отметил, что его целью являлось и является выступление в Лиге чемпионов.

«В моих планах было продолжать выступать в Лиге чемпионов, а не отстраняться от неё. Мы [с «Зенитом»] соревновались три года, а потом начались боевые действия, и всё закончилось. Но моей целью было не что иное, как продолжать участвовать в Лиге чемпионов.

Думаю, я провожу отличный сезон. Моя статистика очень хороша. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, команды из которых играют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионом с «Зенитом», а что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Малкома Relevo.