Экс-форвард «Ахмата» Понсе: помню Рамзана Кадырова — это особенный человек для клуба!

Нападающий тольяттинского «Акрона», ранее выступавший за грозненский «Ахмат», Андрес Понсе высказал мнение о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове.

«Мне нужно было немного времени для адаптации, но я довольно комфортно чувствую себя в России.

Конечно же, я продолжаю следить за «Ахматом». Отлично помню время, когда я играл там. Слежу за клубом и желаю им всего самого наилучшего.

Я помню Рамзана Кадырова: лично с ним не знаком, но он всегда был рядом с нашей командой — постоянно поддерживал нас. Это особенный человек для «Ахмата»! Он делает очень многое для клуба. Я благодарен клубу за проведённое время — это было классно», — сказал Понсе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.