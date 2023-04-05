Экс-форвард «Ахмата» Понсе: помню Рамзана Кадырова — это особенный человек для клуба!
Поделиться
Нападающий тольяттинского «Акрона», ранее выступавший за грозненский «Ахмат», Андрес Понсе высказал мнение о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове.
«Мне нужно было немного времени для адаптации, но я довольно комфортно чувствую себя в России.
Конечно же, я продолжаю следить за «Ахматом». Отлично помню время, когда я играл там. Слежу за клубом и желаю им всего самого наилучшего.
Я помню Рамзана Кадырова: лично с ним не знаком, но он всегда был рядом с нашей командой — постоянно поддерживал нас. Это особенный человек для «Ахмата»! Он делает очень многое для клуба. Я благодарен клубу за проведённое время — это было классно», — сказал Понсе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
16:09
-
16:07
-
16:05
-
15:40
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:15
-
15:04
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:40
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
12:58
-
12:47
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:23
Партнерский контент