Малком сравнил матчи «Зенит» — «Спартак» и «Барселона» — «Реал»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком поделился воспоминаниями об игре в «эль класико». Напомним, до переезда в Россию Малком выступал за каталонскую «Барселону» и успел принять участие в одном матче с «Реалом».

«Помню ли я ночь, когда сыграл в «эль класико»? А как такое можно забыть? Играть в «класико» — это что-то особенное, уникальное. Я играл в принципиальных матчах «Коринтианс» — «Палмейрас» и «Зенит» — «Спартак». Однако «Барселона» — «Реал» — это нечто другое, особенное. Это два самых больших клуба планеты», — приводит слова Малкома Relevo.

Напомним, ранее СМИ писали об интересу к Малкому со стороны «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что «Зенит» не против продать бразильского форварда, если поступит достойное предложение, и планирует выручить за Малкома не меньше € 30 млн.