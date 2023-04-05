Божин: в этом сезоне со «Спартаком» играть сложнее всего, с «Зенитом» было чуть проще

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался об игре своей команды в матчах со «Спартаком» и «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Напомним, воронежцы успели провести по три матча со «Спартаком» и «Зенитом» в текущем розыгрыше чемпионата и Кубка страны. «Факел» проиграл красно-белым все три матча (2:3, 1:2, 0:3), а с сине-бело-голубыми воронежцы один раз сыграли вничью (1:1) и дважды проиграли (0:2, 0:2).

«С кем было сложнее всего играть в первой части сезона? «Спартак». С «Зенитом» было чуть попроще, они долго катали мяч. Там же половина бразильцев. Естественно, когда они вышли не на такое идеальное поле, к которому привыкли, то, пока адаптировались, время уже прошло. Плюс мы чётко оборонялись. «Спартак», наоборот, очень хорошо начал, команда играет ромбом – это непривычно, игроки все быстрые, молодые, футбол комбинационный. Тот же Зиньковский хорош. С ними в первом тайме мы нормально набегались, хотя выигрывали», — приводит слова Божина «РБ Спорт».