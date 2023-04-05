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Андрей Ещенко: будем надеяться на дальнейшую результативность Бальде в «Спартаке»

Андрей Ещенко: будем надеяться на дальнейшую результативность Бальде в «Спартаке»
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о сенегальском нападающем красно-белых Кейта Бальде после матча полуфинала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Уралом» (1:2).

«Я думал, что Бальде раньше начнёт забивать за «Спартак». Но не получалось. Будем надеяться на его дальнейшую результативность», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кейта Бальде отметился забитым мячом в начале второго тайма после передачи Руслана Литвинова. Этот гол стал для него первым за московский клуб в официальных матчах.

Сенегалец присоединился к московскому клубу в 2022 году, перейдя из итальянского клуба «Кальяри». В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах московской команды во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

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