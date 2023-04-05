Защитник «Крыльев» Костанца: грустно, что болельщиков стало заметно меньше

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался на тему падения посещаемости в Российской Премьер-Лиге после внедрения Fan ID.
«Мне особенно запомнилась домашняя игра с «Динамо» в конце прошлого сезона. Победили 5:2 при почти полном стадионе – было незабываемо, как нас поддерживали. Поэтому могу сказать, что, когда трибуны заполняются, атмосфера на стадионе в Самаре прекрасная. Даже в этом году мы намного лучше играем дома – поддержка трибун важна. Сейчас стадионы не заполняются. Я не знаю всех причин введения Fan ID и как оно повлияло на людей, но грустно, что болельщиков стало заметно меньше», — приводит слова Костанцы Metaratings.
Напомним, для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги требуется персонифицированная карта болельщика.
- 5 апреля 2023
-
16:09
-
16:07
-
16:05
-
15:40
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:15
-
15:04
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:40
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
12:58
-
12:47
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:23