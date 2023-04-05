Семшов: не стоит говорить об отставке Йокановича, тренеру нужно дать время

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.

«Не стоит говорить об отставке. В РПЛ, Первой и Второй лигах бьются рекорды по увольнениям специалистов. Что за это время тренер может сделать? Если смотреть на европейские чемпионаты, то там специалистам дают время на работу, чтобы они наладили связь, игру в команде, донесли свои требования до футболистов, а потом уже требуют результат. Сразу команда не строится, а у нас хотят, чтобы всё было на раз-два — это смех.

Тренеру на создание команды должны давать минимум год, по-другому никак. Специалисту нужно подобрать тех футболистов в коллектив, которых он хочет видеть, которые будут выполнять требования. А выстроить команду из состава, который уже есть, ещё тяжелее, на это нужно больше времени. Плюс у игроков должна пройти адаптация, на выхлопе надо уже давать результат. Также надо психологически разобраться в коллективе, к каждому футболисту найти свой подход, это не так просто. Я сам испытываю всё на своей шкуре и понимаю, что так быстро команда не строится.

У нас сейчас много якобы специалистов и руководителей, которые думают, что разбираются в футболе. Начинают рассказывать, если нет результата, то тренер плохой. Нужно знать внутреннюю кухню каждого. На улице сейчас людей послушаешь, все разбираются в футболе. Но есть много нюансов в построении команды. Многие, прежде чем взять футболиста в команду, долго за ним следят. Наблюдают, какой он на футбольном поле, в быту, по характеру. А кто-то покупает игрока в команду, и только тогда начинает в нём копаться, разбираться, чем он дышит. На всё это нужно время. Всё это нелегко. В команде 20 человек, к каждому надо найти свой подход. Просто провести предсезонную подготовку и товарищеские матчи — это совсем другое. Нельзя по таким вещам делать выводы.

Если думать, кто бы лучше подошёл бело-голубым — Николич или Черчесов, то хочется сказать, что Станислав Саламович знает лучше наш чемпионат. «Динамо» — команда со своей специфической аурой. Прежде чем работать в этом клубе, надо в нём побывать. Черчесов был в этой команде и хорошо её знает. Если состоится отставка Йокановича, то Станислав Саламович хорошая кандидатура для «Динамо». Но Йокановичу надо дать доиграть весь сезон, чтобы понимать, какую игру он хочет строить. Если результат будет, то Славише удалось донести свои требования до коллектива», — приводит слова Семшова Metaratings.

Накануне, 4 апреля, «Динамо» вылетело из Фонбет Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти.