Алдонин: «Крылья» могут пройти дальше в Кубке, если ЦСКА будет играть спустя рукава

Бывший футболист Евгений Алдонин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 5 апреля. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч завершился вничью — 2:2.
«У ЦСКА хорошая возможность продолжить борьбу за Кубок России. Первый матч с «Крыльями Советов» выдался непростым. Хорошо, что его смогли свести к ничьей. Ответная игра тоже не будет лёгкой прогулкой, но у ЦСКА есть преимущество — собственный стадион. Поэтому армейцы могут решить задачу прохода в следующий этап.
«Крылья Советов» тоже могут пройти дальше. Кубковые матчи — это совсем другая мотивация. Тем более самарская молодёжь уже выходила в финал Кубка России. Могут пройти дальше, если ЦСКА будет играть спустя рукава. Всё возможно. Но я не думаю, что на такой стадии Кубка армейцы будут неуважительно относиться к сопернику.
У ЦСКА должна быть максимальная ответственность в Кубке России. Главный фаворит — «Зенит» — уже вылетел. Есть все шансы побороться за трофей», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 5 апреля 2023
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