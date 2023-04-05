ЦСКА — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. Первый мяч на 46-й минуте встречи забил полузащитник ЦСКА Хесус Медина с передачи Антона Заболотного. Через три минуты форвард хозяев Владимир Писарский сравнял счёт, а на 64-й минуте нападающий Дмитрий Цыпченко вывел «Крылья Советов» вперёд. Отыграться армейцам удалось на 76-й минуте: форвард Фёдор Чалов реализовал пенальти.
Победитель противостояния встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, проигравший отправится в нижнюю сетку Пути регионов.
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