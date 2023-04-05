Божин: иногда поражаешься, как не совсем справедливо игроки попадают в топовые клубы РПЛ

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о несправедливости некоторых переходов в российском футболе. По его словам, топ-клубы РПЛ не обращают внимания на некоторых качественных игроков, при этом приглашают в свои составы менее ярких футболистов.

«Я знаю некоторые вещи, о которых не хотел бы знать. Иногда смотришь на переходы игроков и поражаешься тому, как не совсем справедливо футболисты попадают в топовые клубы. Я вижу, что в нашей команде есть ребята, которые могли бы играть в клубах, которые борются за самые высокие места в чемпионате. Но есть ощущение, что на них просто не смотрят. Ты открываешь статистику после тура и видишь, что у нас есть футболисты с креативным мышлением, техничные, но они плохо распиарены.

У кого-то получается переходить, показывая неяркую игру. Таким трансферам я удивляюсь. Но это не ненависть и не негатив какой-то по отношению к футболистам. Я рад за пацанов, которые переходят», — приводит слова Божина «РБ Спорт».