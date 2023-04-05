Сергей Божин назвал топ-3 центральных защитников в РПЛ

Защитник «Факела» Сергей Божин назвал топ-3 футболистов на своей позиции в Российской Премьер-Лиге. Он выделил Игоря Дивеева из ЦСКА, Дугласа Сантоса из «Зенита» и Максима Осипенко из «Ростова».

«Если брать тройку центральных защитников, то в центре – Игорь Дивеев. Это наиболее стабильный футболист, с ним тяжело вести борьбу. Слева поставил бы Дугласа Сантоса. Он, конечно, больше крайний защитник, но в центральной зоне это очень качественный футболист, на этой позиции у него было больше всего технико-тактических действий среди всех игроков «Зенита» в первом матче с нами. Правее пусть будет Максим Осипенко.

Два высоких игрока. В принципе, в России сейчас на позицию центральных защитников берут более мощных футболистов. Даже агент мне говорил, что есть команды, для которых без разницы, как защитник играет ногами, потому что запрос только на высоких. Меня это тоже удивило», — приводит слова Божина «РБ Спорт».