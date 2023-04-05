Александр Мостовой: когда у нас «Динамо» вообще что-то выигрывало?

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».

«Динамо» в шоковом кризисе. Вылет из Кубка — это сильный удар для них. В команде слишком много молодёжи — слишком много их возвышают. Надо быть немного скромнее. Но когда у нас «Динамо» вообще что-то выигрывало?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1. В предыдущем раунде Кубка России (Путь регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче.

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