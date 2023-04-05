Александр Хаджи: «Спартак» будто кто-то сглазил

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на вылет клуба в Путь регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые потерпели поражение в ответном матче в полуфинале Пути РПЛ с «Уралом».

«Очень огорчён, что «Спартак» проиграл «Уралу». Опять стоял другой вратарь, но не буду вдаваться в тренерские изыски. Очень жалко, что «Спартак» не может выиграть четвёртую игру подряд.

Хороший тренер знает, как взбодрить команду. Посмотрим, сможет ли Абаскаль поднять настроение, — это нужно делать обязательно. Впереди ещё девять игр, поэтому надеюсь, что «Спартак» начнёт побеждать и выправит положение. Самое главное, чтобы игроки не падали духом. Судейские ляпы очень влияют на футболистов — оставляют сердечные раны. Ребята думают, что их «похоронили». В такой ситуации им очень сложно поднять настроение и заставить поверить, что их никто не «убивает».

«Спартаку» в последних четырёх матчах не хватает организованности. До этого всем нравилась игра команды в РПЛ. Все специалисты говорили как один: «Спартак» владеет инициативой, допускает мало ошибок в обороне, технично комбинирует и организует атаки». Сейчас будто команду кто-то сглазил и всё разрушил. Желаю «Спартаку» веры в себя», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.