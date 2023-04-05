Агент Малкома отреагировал на слова футболиста о возможном уходе из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, отреагировал на реплику игрока о возможном уходе из петербургского клуба. Спортсмен перешёл в «Зенит» в 2019 году. В составе санкт-петербургского клуба игрок трижды стал чемпионом России.

«Что касается слов Малкома, сейчас идут лишь консультации. У «Зенита» заключительная часть сезона, поэтому сейчас не время говорить о возможном уходе», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее бразилец допустил, что может покинуть стан сине-бело-голубых по окончании сезона-2022/2023. Футболист отметил, что его целью являлось и является выступление в Лиге чемпионов.

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