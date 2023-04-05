Воспитанники «Зенита» U12 в Измире сыграют против сверстников из «Ювентуса» и «Шальке»

С 7 по 9 апреля в турецком Измире состоится Международный кубок по футболу среди игроков не старше 12 лет, который организаторы именуют «детской лигой чемпионов». Накануне состоялась жеребьёвка турнира, сообщает официальный сайт соревнований, по её результатам «Зенит» попал в одну группу с туринским «Ювентусом» и «Шальке».

Всего в Кубке примут участие 72 команды: 30 из Турции и 42 зарубежных клуба, представляющие 21 страну. По итогам жеребьёвки участники были разбиты на восемь групп по девять команд. Помимо «Ювентуса» и «Шальке», в одну компанию с «Зенитом» попали «Бешикташ» (Турция), «Метц» (Франция), «Гиресунспор» (Турция), «Измир» (Турция), «Вестерло» (Бельгия), «Нефтчи» (Азербайджан).

По регламенту турнира в следующий раунд пройдут лучшие четыре команды от каждой группы. Далее состязания будут проходить по олимпийской системе.

Отметим, что Международный турнир в Измире проходит с 2013 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал «Манчестер Сити» (U12), который в финале обыграл ПСВ.