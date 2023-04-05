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Шалимов оценил игру «Ростова» в текущем сезоне

Шалимов оценил игру «Ростова» в текущем сезоне
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Также он оценил выступление «Ростова» в чемпионате России. По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (51 очко). Второе место занимает «Ростов» (44).

«В целом хорошо, что «Ростов» берёт свои очки — молодая команда, которая столкнулась с трудностями в виде переездов, справляется с ними и даёт чемпионату интригу», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».

Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Пари Нижний Новгород» (19). 14-ю строчку занимает «Факел» (17). В зоне вылета располагаются «Химки» (13) и «Торпедо» (10).

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