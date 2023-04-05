Широков: по результатам «Спартак» буксует. Сейчас непростой период, который нужно пережить

Бывший полузащитник сборной России и нескольких российских команд Роман Широков поделился впечатлениями от последних выступлений московского «Спартака». По его мнению, команда переживает непростой период.

«По результатам «Спартак» буксует. Конечно, они хотели выйти в финал Кубка России не через Путь регионов, а напрямую. «Спартак» довольно тяжело играет с «Уралом», но в Екатеринбурге было полегче, чем дома. К сожалению для них, они проиграли.

Абаскаля рано короновали? В то время это было заслуженно. Просто нужно подтверждать постоянно. Сейчас непростой период, который нужно пережить. Когда они его переживут, будет понятно. Но до этого всё было вполне заслуженно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.