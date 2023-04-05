Гладилин: Абаскаль не до конца сформировался как тренер — надо учиться ставить игру

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Безвыигрышная серия «Спартака» связана с отсутствием лидеров — Джикии и Промеса. Они определяют игру команды: первый в обороне, а второй в атаке. Это главная причина, почему команда не может выиграть. А по вчерашней игре Кубка России могу сказать, что «Урал» в игровом плане ничуть не слабее того состава «Спартака», который сейчас доступен. И вчера у москвичей не нашлось лидеров, которые могли взять игру на себя. Все игроки перспективные, талантливые и способные, но пока лидеров, кроме Джикии и Промеса, в команде нет.

Гончаренко переиграл Абаскаля, грамотно организовав игру «Урала». Он уже не в первый раз это делает. Абаскалю есть над чем работать. Эмоции — это хорошо, но ему надо учиться ставить игру команде. Гильермо — молодой и перспективный, но пока не до конца сформировался как тренер.

Кризиса в команде нет. Просто отсутствует костяк команды. Абаскаль проводит большую ротацию: больше 20 человек пробуется в стартовом составе — это очень много. Для стабильной игры должен определиться костяк, который 100 процентов будет играть в стартовом составе. Как только тренер определится с костяком команды и начнёт его наигрывать, тогда и получится игра», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.