Властимил Петржела: слова Малкома? Все иностранцы постепенно уйдут из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома, который не исключил того, что может покинуть клуб в конце текущего сезона. По словам Петржелы, со временем лидер РПЛ останется без всех своих легионеров.

«Слова Малкома? Все иностранцы постепенно уйдут из «Зенита». Футболистов беспокоит, что они не могут играть в еврокубках. При этом легионеры «Зенита» могут играть в любом клубе Европы — у них есть для этого все необходимые качества», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Малком рассказал журналистам, что обдумывает решение перебраться из «Зенита» в другой европейский клуб, чтобы получить возможность снова выступать в еврокубках.