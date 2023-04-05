Властимил Петржела: слова Малкома? Все иностранцы постепенно уйдут из «Зенита»
Поделиться
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома, который не исключил того, что может покинуть клуб в конце текущего сезона. По словам Петржелы, со временем лидер РПЛ останется без всех своих легионеров.
«Слова Малкома? Все иностранцы постепенно уйдут из «Зенита». Футболистов беспокоит, что они не могут играть в еврокубках. При этом легионеры «Зенита» могут играть в любом клубе Европы — у них есть для этого все необходимые качества», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее Малком рассказал журналистам, что обдумывает решение перебраться из «Зенита» в другой европейский клуб, чтобы получить возможность снова выступать в еврокубках.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:18
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:37
-
17:29
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
16:54
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:09
-
16:07
-
16:05
Партнерский контент