ЦСКА огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

Сегодня, 5 апреля, состоится ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Хозяева огласили стартовый состав на матч:

ЦСКА: Владислав Тороп, Милан Гаич, Виллиан Роша, Мойзес, Илья Агапов, Бахтиёр Зайнутдинов, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Иван Обляков, Фёдор Чалов, Илья Заболотный.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. Победитель противостояния встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, проигравший отправится в нижнюю сетку Пути регионов.

