Прибыль «Оренбурга» в 2022 году сократилась в 18 раз

По итогам 2022 года чистая прибыль футбольного клуба «Оренбург» сократилась в 18,3 раза и составила 2,7 млн рублей, следует из финансовой отчётности клуба.

Годом ранее «Оренбург» зафиксировал прибыль в размере 50,5 млн рублей. Выручка клуба за отчётный период увеличилась на 52,8% и составила 1,34 млрд рублей. В то же время себестоимость продаж выросла почти в два раза – до 1,4 млрд рублей.

Что касается общей суммы поступлений, то она превысила значение в 2,2 млрд рублей. За год этот показатель вырос более чем в два раза. Помимо доходов от обычной деятельности, «Оренбург» заработал 128,2 млн рублей на аренде и продаже лицензий. Ещё 506 млн рублей составили «прочие поступления».

Фонд оплаты труда клуба за отчётный период вырос на 67,6% и достиг отметки в 799,7 млн рублей.

В розыгрыше Первой лиги сезона-2021/2022 «Оренбург» занял третье место, набрав 74 очка в 38 матчах. В стыковых матчах клуб переиграл «Уфу» и получил право выступать в РПЛ в сезоне-2022/2023. После 21 тура в текущем чемпионате России «Оренбург» занимает седьмое место, набрав 32 очка.